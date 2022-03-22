Родственники не обратились за компенсацией после смерти тагильчанина у «Магнита»

Родственники не обратились за компенсацией после смерти тагильчанина у «Магнита»
Родственники не обратились за компенсацией после смерти тагильчанина у «Магнита»
Сегодня, 14:51ОбществоФото: TagilCity.ru
Родные и близкие пока не подали заявление в прокуратуру на моральную компенсацию после смерти пенсионера у «Магнита» в Нижнем Тагиле. 70-летний пенсионер поскользнулся и упал у магазина и скончался в больнице от полученных травм в декабре 2021 года.

По данным на 21 марта в прокуратуру Дзержинского района заявлений от родственников умершего тагильчанина на компенсацию морального вреда не поступало.

К нам никто не обращался с этим вопросом. Мы не можем проводить дальнейшую проверку по своей инициативе. У нас нет оснований предъявить иски в интересах родственников без заявления, так как они дееспособные, рассказал журналисту TagilCity.ru помощник прокурора Дзержинского района Артур Штир.

Он отметил, что срока давности по таким делам нет, поэтому родные могут в любое время обратиться в прокуратуру.

С родственниками умершего пенсионера редакции TagilCity.ru связаться не удалось, внучка тагильчанина не ответила на вопросы.

Напомним, 70-летний Юрий Пономарев 17 декабря поскользнулся на скользком тротуаре у магазина «Магнит» на улице Зари, 21. Тагильчанин получил прелом основания черепа и скончался в реанимации после операции. Внучка погибшего не собиралась оставлять ситуацию просто так и намеревалась обратиться в прокуратуру.

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