В халатности обвиняется дознаватель в Екатеринбурге за попытку закрыть наркомана

В халатности обвиняется дознаватель в Екатеринбурге за попытку закрыть наркомана
В халатности обвиняется дознаватель в Екатеринбурге за попытку закрыть наркомана
Сегодня, 15:45ОбществоФото: pexels.com
На дознавателя отдела полиции №15 на Уралмаше в Екатеринбурге завели дело о халатности.

В феврале 2022 года 35-летняя дознаватель отдела полиции №15 в Екатеринбурге хотела завести уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков на наркомана-рецидивиста, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.

Во время личного досмотра у мужчины нашли пакет с героином весом 0,6 грамма.

Сотрудница полиции направила в прокуратуру документы о возбуждении уголовного дела. В прокуратуре ответили, что вес обнаруженных наркотиков является незначительным, и нужно было начинать административное дело.

В этом случае рецидивиста могли бы оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей или арестовать на 15 суток.

Данную информацию передали в региональный Следком. Задержанного отпустили из СИЗО, а на дознавательницу завели дело о халатности. Ее могут арестовать на 3 месяца.

Сюжеты:
Екатеринбург
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