В халатности обвиняется дознаватель в Екатеринбурге за попытку закрыть наркомана

В феврале 2022 года 35-летняя дознаватель отдела полиции №15 в Екатеринбурге хотела завести уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков на наркомана-рецидивиста, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.