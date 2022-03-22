В Приморском крае реализуют проект по удержанию товарной наценки "Держим цены"

В Приморском крае реализуют проект по удержанию товарной наценки "Держим цены"
В Приморском крае реализуют проект по удержанию товарной наценки "Держим цены"
Сегодня, 13:04ОбществоФото: pixabay.com
В Приморском крае начали реализацию проекта “Держим цены”. Он предполагает контроль за соблюдением предельной наценки на социально значимые товары на уровне не выше пятнадцати процентов.

Как пишет vostokmedia.com, пояснения о реализуемом проекте дали в министерстве промышленности и торговли Приморья. Так, в ведомстве рассказали, что участники проекта подпишут декларацию при участии администраций муниципалитетов и районов региона. После этого административные комиссии ежедневно будут осуществлять мониторинг мелкосетевых и несетевых розничных магазинов для сопоставления цен, указанных в товарно-транспортных накладных, и стоимости товаров на полках.

При выявлении фактов завышения цен субъекты, которые подписали декларацию и обязались ограничить торговую наценку на социально значимые товары, будут привлечены к административной ответственности.

Напомним: ранее вице-премьер Юрий Трутнев в ходе визита в Приморский край поручил начать реализацию мер по стабилизации цен на потребительском рынке региона.

По словам полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, товаров и медикаментов в России достаточно. Всем хватит того, что производится на территории Российской Федерации и на Дальнем Востоке. Сейчас объем производства топлива и удобрений дает возможность в полной мере удовлетворить потребности сельхозпроизводителей, а также сдерживать цены.

«А в ряде случаев даже есть возможность их снижать. Всё это надо обеспечить и добиться того, чтобы все цены на потребительском рынке были стабильными», – рассказал Трутнев.

По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, в планах - для сельхозпроизводителей, которые производят продукцию не в регионе, предоставить квоты, снизить тарифы на железнодорожные перевозки до четырех тысяч рублей на тонну по крупам, растительному маслу, сахару. Это также будет способствовать снижению цен.

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