В Свердловской области сохраняется масочный режим

Власти Свердловской области отказались отменять масочный режим в регионе из-за большого числа новых заболевших.
Заместитель губернатора Павел Креков отметил, что часто слышит вопрос о том, когда отменят обязательное ношение масок. По его словам, делать это пока рано. У некоторых заболевших до сих пор выявляют дельта-штамм.
Заместитель главы региона добавил, что вирус будет распространяться гораздо меньше, если жители будут соблюдать профилактические меры. В частности, носить маски.
Также Павел Креков призвал население повторно вакцинироваться. На сегодняшний день ежедневно прививаются от ковида почти 5 тыс. жителей Свердловской области.