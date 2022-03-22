В Свердловской области сохраняется масочный режим

В Свердловской области сохраняется масочный режим
В Свердловской области сохраняется масочный режим
Сегодня, 17:55ОбществоФото: pixabay.com
В Свердловской области ежесуточно фиксируют высокое число заболевших.

Власти Свердловской области отказались отменять масочный режим в регионе из-за большого числа новых заболевших.

Заместитель губернатора Павел Креков отметил, что часто слышит вопрос о том, когда отменят обязательное ношение масок. По его словам, делать это пока рано. У некоторых заболевших до сих пор выявляют дельта-штамм.

Заместитель главы региона добавил, что вирус будет распространяться гораздо меньше, если жители будут соблюдать профилактические меры. В частности, носить маски.

Также Павел Креков призвал население повторно вакцинироваться. На сегодняшний день ежедневно прививаются от ковида почти 5 тыс. жителей Свердловской области.

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