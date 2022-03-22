В Свердловской области врачи вылечили от COVID-19 102-летнюю пациентку

102-летняя жительница Свердловской области заразилась коронавирусом. Пожилая женщина обратилась к врачу с жалобами на кашель, лихорадку и слабость.
Тест на ковид оказался положительным.
Несмотря на то, что заболевание протекало в легкой форме, пенсионерку положили в инфекционное отделение Верхнепымшинской центральной городской больницы.
Лечение длилось 10 дней. Перед выпиской жительнице Верхней Пышмы сделали компьютерную томографию легких. Исследование показало, что патологий в легких нет. После этого женщина отправилась домой, сообщает департамент информационной политики.
По словам заместителя главного врача Ольги Воробьевой, в анамнезе пациентки значились сердечно-сосудистые патологии. Поэтому было принято решение госпитализировать 102-летнюю пациентку и наблюдать ее в стационаре.