В Свердловской области врачи вылечили от COVID-19 102-летнюю пациентку

В Свердловской области врачи вылечили от COVID-19 102-летнюю пациентку
В Свердловской области врачи вылечили от COVID-19 102-летнюю пациентку
Сегодня, 19:50ОбществоФото: pixabay.com
У жительницы Верхней Пышмы была диагностирована легкая форма заболевания; после 10 дней лечения ее выписали.

102-летняя жительница Свердловской области заразилась коронавирусом. Пожилая женщина обратилась к врачу с жалобами на кашель, лихорадку и слабость.

Тест на ковид оказался положительным.

Несмотря на то, что заболевание протекало в легкой форме, пенсионерку положили в инфекционное отделение Верхнепымшинской центральной городской больницы.

Лечение длилось 10 дней. Перед выпиской жительнице Верхней Пышмы сделали компьютерную томографию легких. Исследование показало, что патологий в легких нет. После этого женщина отправилась домой, сообщает департамент информационной политики.

По словам заместителя главного врача Ольги Воробьевой, в анамнезе пациентки значились сердечно-сосудистые патологии. Поэтому было принято решение госпитализировать 102-летнюю пациентку и наблюдать ее в стационаре.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области
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