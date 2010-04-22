Банду, грабившую пенсионеров, задержали в г. Нижний Тагил
22 апреля 2010, 17:09ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На Тагилстрое задержали группу грабителей, которые терроризировали пенсионеров.
Оперативники выяснили, что преступная группа состояла из трех человек – это двое мужчин и женщина. Сейчас установлено, что они совершили минимум 10 грабежей. Выбирала банда в качестве жертв только беззащитных пенсионеров. Сейчас милиционеры проверяют преступников на причастность к другим грабежам, отметили в пресс-службе УВД города.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей