Больше половины затрат городской казны идет на зарплату бюджетникам

При этом, по мнению главы Нижнего Тагила Валентины Исаевой, для нормального экономического развития бюджет должен быть настолько большим, чтобы эта составляющая не превышала 30%. В таких условиях тяжело обеспечивать первоочередные платежи, констатируют в городской администрации. Исправить ситуацию возможно за счёт увеличения закреплённых за муниципалитетами налоговых источников, что позволит, к примеру, оставлять транспортный налог в городе. Такой позиции придерживается Совет глав муниципальных образований Свердловской области, сообщила Валентина Исаева. Исполнение бюджета за первое полугодие показало, что прогноз доходной части оказался достаточно точным, таким образом, удастся выполнить расходные обязательства, заверил заместитель главы города по экономике и финансам Андрей Ларин.