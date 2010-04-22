Контрафакта в г. Нижний Тагил стало значительно больше

Нижнетагильская таможня совместно с милицией проводит проверки магазинов. В результате в прошлом году из оборота торговых сетей было изъято более 1300 единиц продукции сомнительного качества. А в этом году показатели заметно выросли - с начала года изъято уже 840 подделок, что в три раза больше чем за этот же период прошлого года. Как нам рассказала начальник по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке Светлана Соломатина, если покупатель сомневается в подлинности купленного товара, он может написать заявление в милицию, после чего оперативники проведут проверку.