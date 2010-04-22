Пережить паводок г. Нижний Тагил и окрестностям ещё предстоит

Уровень водоёмов уже понижен для того, чтобы принять паводковые воды. Их ждут в начале мая. Обычно под затопление в этот период попадают сады на Монзино и в районе Песчаного. В этом году опасность быть затопленными им не грозит. Тем не менее, если подтопление всё же произойдёт, владельцев участков предупредят об этом заранее, заверил Анатолий Чусовитин. Он также отметил, что в этом году от талых вод не пострадал частный сектор в черте города. В прошлый паводок затопленными оказались частные дома на улице Зерновая. А между тем, снега в этом году было в 1,5 раза больше чем в прошлом.