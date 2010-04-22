Пожарные г. Нижний Тагил готовы к пожароопасному сезону

«Каждый борец со стихией – это профессионал» – отметил начальник 9-го отряда ГПС Нижнего Тагила Олег Полевщиков. За три года в Нижнем Тагиле значительно сократилось количество пожаров, с начала года их зарегистрировано 100. За аналогичный период прошлого года было на 11 больше. В огне погибли 7 человек и 13 получили травмы. Как нам рассказал заместитель начальника отдела ГПС Нижнего Тагила Игорь Калачев с начала года удалось спасти 29 человек. Он отметил, что избежать трагедии можно, если следовать элементарным правилам пожарной безопасности – правильно использовать электроприборы, следить за исправностью печей в частном секторе, а на садовых участках держать емкости с водой.