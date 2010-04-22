Противоклещевую обработку территорий в г. Нижний Тагил пока начать невозможно

Запас препарата для акарицидной обработки есть. И договоров в этом году заключено гораздо больше, чем в прошлом. К территориям риска относятся кладбища и коллективные сады. В этом году медики проводили встречи с председателями садовых товариществ и рассказывали им, как и где можно заказать противоклещевую обработку.

Как отметила заместитель начальника нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Ольга Котова, препарат, которым проводится обработка участков от клещей, помогает бороться и с другими садовыми вредителями, к примеру, даже с колорадским жуком. Между тем, уже 19 тагильчан обратились за помощью медиков после укуса клеща. А это насекомое переносит, как минимум, 8 известных инфекций. И только две из них – энцефалит и лаймборрелио́з сегодня можно выявить в нижнетагильской вирусологической лаборатории.