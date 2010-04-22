Тагильчане стали чаще ездить на поездах

Как отмечает служба по связям с общественностью Свердловской магистрали, несмотря на кризисные явления, населенность поездов по сравнению с прошлым годом увеличилась в среднем на 4 – 8%. Самыми популярными направлениями в первые три месяца года стали Нижний Тагил – Москва, Нижний Тагил – Санкт-Петербург и Серов – Москва.