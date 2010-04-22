Тагильчане стали чаще ездить на поездах
22 апреля 2010, 17:00ОбществоArtem
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Тагильские поезда перевезли с начала года 364 тысячи пассажиров.
Как отмечает служба по связям с общественностью Свердловской магистрали, несмотря на кризисные явления, населенность поездов по сравнению с прошлым годом увеличилась в среднем на 4 – 8%. Самыми популярными направлениями в первые три месяца года стали Нижний Тагил – Москва, Нижний Тагил – Санкт-Петербург и Серов – Москва.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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