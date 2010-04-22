Тарифы на холодную воду в г. Нижний Тагил – одни из самых низких в области

А, к примеру, в Екатеринбурге тариф вырос на 43% к прошлогоднему, рассказали нам специалисты компании Водоканал-НТ. Комментируя заявление председателя комитета по городскому хозяйству Анатолия Чусовитина, сделанное в эфире нашей радиостанции, эксперты отметили, что роста тарифов за теплоснабжение для жильцов дома по улице Пушкинская, рядом с Черноисточинским гидроузлом, не происходило. Сам тариф был снижен РЭК на 15% по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, произошёл рост платежей. Из-за отмены бюджетных дотаций жильцы дома теперь оплачивают стоимость тепла полностью. А абсолютная величина тарифа - около 1000 рублей. Отопление обходится жильцам дома так дорого, потому что здание запитано от котельной, которая изначально предназначалась для нужд гидроузла. Она недозагружена, поскольку её потребителем является только этот дом, отмечают в Водоканале-НТ.