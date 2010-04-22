В г. Нижний Тагил из-за халатности врачей младенец упал на пол при родах
22 апреля 2010, 17:20ОбществоArtem
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Следственный отдел по Дзержинскому району г. Нижний Тагил проводит проверку по инциденту, произошедшему в местном роддоме.
Накануне в родильное отделение поступила роженица. Оставленной без присмотра в палате женщине пришлось долго звать врачей, когда начались роды. Прибежавшие на крики медсестры подхватили пациентку под руки и повели, в этот момент ребенок родился и упал на пол, сообщает УралИнформБюро. Через 5 дней мать добилась перевода в другую больницу. Там врачи обнаружили трещину в черепе младенца. 19 апреля муж роженицы обратился с заявлением в правоохранительные органы. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного следственного управления СКП РФ, в настоящее время по данному факту проводится проверка.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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