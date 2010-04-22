В г. Нижний Тагил пела ненастоящая «Синяя птица»

Как рассказали нам в нижнетагильской таможне, в день концерта, который состоялся в начале марта, в УВД города поступило заявление от правообладателя о том, что на гастроли приезжают не настоящие музыканты, а мошенники. После выступления все участники ансамбля были задержаны. Менеджер группы-двойника рассказал, что в ее коллективе из 5 человек выступает экс-солист настоящей «Синей Птицы» Владимир Преображенский. Организатор концерта был уверен, что наличие бывшего участника ВИА «Синяя птица» дает ей право присвоить и само название ансамбля. На гастролях в Нижнем Тагиле мошенники заработали 180 тысяч рублей. На организатора был составлен административный протокол за незаконное использование товарного знака. 4-го мая арбитражный суд рассмотрит это дело.