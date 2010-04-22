Валерий Руденко хочет уйти с поста, чтобы заняться наукой

Но пока этот вопрос не решен в Москве. Как отмечено на официальном сайте предпрятия, сейчас генеральный директор ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов» Валерий Руденко находится в краткосрочном отпуске. В понедельник, 26 апреля, он отправится в Москву, где в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, обсудит дальнейшую работу предприятия.