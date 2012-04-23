В Пекине дебютировал новый глобальный седан Nissan
На моторшоу в Пекине компания Nissan рассекретила седан Sylphy следующего поколения, который в отличие от своего предшественника станет глобальной моделью. В середине текущего года новинка появится на китайском рынке, затем ее продажи начнутся в ряде других стран, а к 2014 году ее можно будет увидеть в салонах дилеров в 120 странах мира. Предыдущий седан Nissan Sylphy был построен на платформе B0 (база Renault Logan) и на японском рынке предлагался с 1,5- и 2,0-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 109 и 133 лошадиные силы соответственно.
Какое шасси планируется использовать для модели следующего поколения в компании пока не сообщают. Представители «Ниссана» лишь уточняют, что новинка получит один 1,8-литровый мотор с системой изменения фаз газораспределения на впуске и выпуске, работающий в паре с вариатором. Для нового Sylphy инженеры улучшили шумо- и виброизоляющию, увеличили жесткость кузова, перенастроили подвеску, а также изменили материалы отделки салона на более качественные. Кроме того, в «Ниссане» обещают, что свободного пространства в салоне седана будет намного больше, чем у предшественника, как у автомобилей классом выше. Ранее сообщалось, что Nissan Sylphy предыдущего поколения в ноябре текущего года встанет на конвейер Волжского автозавода под именем Almera. Премьера этого автомобиля состоится в конце августа текущего года на международном автосалоне в Москве.