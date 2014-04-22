Через Нижний Тагил пройдет байк-рок пробег «По хребту»
Стартовал этап подготовки к одному из самых ярких событий предстоящего лета – Байк-Рок пробег «По хребту». Он пройдет по достопримечательностям Свердловской области, входящим в «Самоцветное кольцо Урала». Данный проект уже был презентован Евгению Куйвашеву и получил его одобрение. Планируется сделать событие традиционным и имиджевым.
Байк-Рок пробег – один из ярких способов привлечь внимание к туристическому маршруту как жителей региона, так и всей Российской Федерации. Также это прекрасная возможность для муниципалитетов заявить о себе и продемонстрировать себя инвесторам.
Мероприятие стартует в Екатеринбурге 14 июня, а финиширует 20-21 июня в Заречном. Общее расстояние пробега составит 1000 километров. На протяжении тура пройдет пять промо-концертов в Нижнем Тагиле, Реже, Алапаевске, Ирбите, Талице, где выступят хедлайнеры российского масштаба: группы DDT, Сурганова и Оркестр, Billy's Band, Вадим Самойлов, а также украинская группа «С.К.А.Й.» и молодые уральские музыканты из каждого муниципалитета, расположенного на «Самоцветном кольце».
Совещание в Правительстве Свердловской области. Фото с официального сайта
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