Интеллектуалы Нижнего Тагила посоревнуются на фестивале «Крылья»

К участию в фестивале приглашаются 8 команд – призеры городских чемпионатов сезона 2013-2014:

«Сила мысли» , капитан Дамир Нуриев, гимназия № 18 – I место в группе «А» финала чемпионата города по игре «Что? Где? Когда?», победитель чемпионата города по «Брейн-рингу», финалист чемпионата города по игре «Эрудит-квартет»

, капитан Дамир Нуриев, гимназия № 18 – I место в группе «А» финала чемпионата города по игре «Что? Где? Когда?», победитель чемпионата города по «Брейн-рингу», финалист чемпионата города по игре «Эрудит-квартет» «Пастафариане» , капитан Сергей Зайцев, школа № 2 (Верхняя Салда) – II место в группе «А» финала чемпионата города по игре «Что? Где? Когда?»

«Power» , капитан Георгий Седышев, школа № 32 – III место в группе «А» финала чемпионата города по игре «Что? Где? Когда?», III место чемпионата города по «Брейн-рингу», финалист чемпионата города по игре «Эрудит-квартет»

, капитан Георгий Седышев, школа № 32 – III место в группе «А» финала чемпионата города по игре «Что? Где? Когда?», III место чемпионата города по «Брейн-рингу», финалист чемпионата города по игре «Эрудит-квартет» «Заводной апельсин» , капитан Никита Сутягин, школа № 95 – победитель чемпионата города по игре «Что? Где? Когда?»

, капитан Никита Сутягин, школа № 95 – победитель чемпионата города по игре «Что? Где? Когда?» «Уникум 2» , капитан Никита Нартов, школа № 58 – II место в группе «B» чемпионата города по игре «Что? Где? Когда?», финалист чемпионата города по игре «Эрудит-квартет»

, капитан Никита Нартов, школа № 58 – II место в группе «B» чемпионата города по игре «Что? Где? Когда?», финалист чемпионата города по игре «Эрудит-квартет» «Me Gusta 2» , капитан Павел Созинов, школа № 32 – III место в группе «B» чемпионата города по игре «Что? Где? Когда?»

, капитан Павел Созинов, школа № 32 – III место в группе «B» чемпионата города по игре «Что? Где? Когда?» «Атомы» , капитан Галина Павлюкова, школа № 13 – II место чемпионата города по «Брейн-рингу»

, капитан Галина Павлюкова, школа № 13 – II место чемпионата города по «Брейн-рингу» «Зубы», капитан Павел Каташев, школа № 32 – финалист чемпионата города по игре «Эрудит-квартет»

Максимальное количество команд, допускаемых для участия в фестивале – 16. Таким образом, в фестивале могут сыграть еще 8 школьных команд, желающих принять участие и подавших заявку. Состав команды – 6 игроков, минимально допустимый состав команды – 4 игрока, один из которых капитан. Максимальное количество команд от одной школы – 3. Возрастные группы на фестивале не будут учитываться, все команды сыграют в общем зачете.

Прием заявок команд и подтверждение приглашений от команд на фестиваль интеллектуальных игр «Крылья» осуществляется на сайте «Ники» до 14.00 часов 25 апреля, по истечении периода регистрации будет сразу же опубликован окончательный состав участников фестиваля.

Команды, которые примут участие в фестивале, по возможности просим соблюсти единый стиль в одежде или элементах одежды. Ориентировочное время проведения фестиваля — 4-5 часов, командам настоятельно рекомендуем до начала фестиваля пообедать.

Игра, несомненно, получится интересной - никаких дополнительных материалов, даже личных записей и ноутбука, только знания игроков. Пожалуй, только такие фестивали спасают от окончательного засилья поисковиков и Википедии в повседневной жизни.