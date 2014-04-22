Компанией Славдом выпущен буклет об участии в проекте Академия Танца Бориса Эйфмана

Компания Славдом подвела итог своему участию в архитектурном проекте «Академия танца Бориса Эйфмана». Выпущен буклет, в котором рассказывается о технических особенностях и дается общая информация об «Академии танца». В нем приводится общая и технико-экономическая информация. Особенностью, вышедшего в феврале буклета, является множество фотографий с различными панорамами этого проекта. Буклет выпускался компанией Славдом при участии лучших производителей европейских стройматериалов (Wienerberger, Saint-Gobain, BAUT) и Студии-44.

Открытие «Академии танца Бориса Эйфмана» прошло 2 сентября 2013 года. Это целый комплекс, включающий в себя учебные классы, жилые корпуса, балетные залы, бассейн, медицинский комплекс, актовый и конференц-зал. Располагается этот учебный комплекс на Большой Пушкарской улице, в историческом районе Петербурга. Благодаря усилиям архитекторов и строителей, Академия гармонично сочетается со старинными зданиями окружающими ее.