Компания Subaru модернизировала купе BRZ
22 апреля 2014, 09:12ОбществоРОман БОТов
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Компания Subaru представила обновленный вариант купе BRZ для японского рынка. Ранее аналогичные доработки получила «Тойота» GT86.Изменения купе BRZ минимальны: модель получила дополнительный вариант окраски кузова (синий металлик под названием «WR Blue Pearl»), новый ключ, «плавник» на крыше вместо прежней антенны, вставки в салоне «под карбон», а также модернизированную подвеску.
У обновленного купе изменятся крепления передней подвески и задних амортизаторов. При этом сами амортизаторы будут доработаны, позволив уменьшить крены кузова и улучшить отзывчивость рулевого управления.
Силовая установка осталась прежней. Купе BRZ оснащается двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 200 лошадиных сил, который агрегатируется с шестиступенчатой «механикой». Цены на модель в России начинаются от 1,4 миллиона рублей.
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