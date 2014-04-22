Кроссовер Hyundai ix25 представлен в Китае
22 апреля 2014, 09:06ОбществоРОман БОТов
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Мировая премьера концепта субкомпактного кроссовера Hyundai ix25 прошла в рамках Международного автосалона в Пекине. Новинка будет доступна только для китайского рынка, где она появится в продаже уже к концу 2014 года. Внешний вид концепта ix25 полностью соответствует философии Струящиеся линии 2.
0» (Fluidic Sculpture 2.0).
Кроссовер получился в длину 4270 мм, в ширину – 1780 мм, в высоту – 1630 мм, а колёсная база достигает 2590 мм. Оснащаться ix25 будет двигателем Nu 2.0 мощностью 150 л.с.
Потенциальными покупателями кроссовера ix25 компания Hyundai видит молодых людей, которым одновременно нужны яркий стиль и практичность.
Для компании Hyundai российский рынок стратегически не менее привлекательный, чем китайский, но о появлении новинки в нашей стране информации пока нет.
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