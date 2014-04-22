Кроссовер Hyundai ix25 представлен в Китае

Кроссовер получился в длину 4270 мм, в ширину – 1780 мм, в высоту – 1630 мм, а колёсная база достигает 2590 мм. Оснащаться ix25 будет двигателем Nu 2.0 мощностью 150 л.с.

Для компании Hyundai российский рынок стратегически не менее привлекательный, чем китайский, но о появлении новинки в нашей стране информации пока нет.