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«МегаФон» построил скоростные линии связи от Екатеринбурга до Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«МегаФон» построил скоростные линии связи от Екатеринбурга до Нижнего Тагила

22 апреля 2014, 17:25ОбществоАнастасия
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