На Нижнем Тагиле опять экономят. Детские лагеря рискуют остаться без ремонта

И самое интересное, что второму по величине городу Свердловской области предложено сократить свои расходы в рамках государственной программы «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года» на 25%. И в частности, на подготовку детских лагерей к летней оздоровительной кампании.

В настоящее время местные депутаты и руководство исполнительной власти, сомневающиеся в целесообразности финансового приговора, пытаются оспорить принятое решение. Кстати, это не единственная мера, ущемляющая права юных тагильчан. Ранее было фактически заморожено строительство детской многопрофильной больницы.

Согласно принятому постановлению правительства Свердловской области, объемы доходной и расходной частей бюджета Нижнего Тагила сократятся почти на 4 миллиона рублей за счет уменьшения уже утвержденных региональных субсидий на условиях равноценного софинансирования из средств местного бюджета. Большая часть секвестрируемой суммы принудит муниципалитет сократить расходы на необходимый ремонт загородных лагерей детского отдыха. Решение о корректировке местного бюджета уже обсуждается в профильных комиссиях нижнетагильской гордумы. По данным пресс-службы городской администрации, необходимые изменения будут приняты на очередном заседании представительного органа власти Нижнего Тагила 24 апреля.

Насколько мне известно, руководство города планировало на эти средства провести капитальный ремонт нескольких зданий в лагерях отдыха, как того требуют положения санитарного законодательства РФ и правила противопожарной безопасности. Сокращение субсидий в сумме 3 миллиона 732 тысячи рублей вряд ли можно считать существенной экономией региональных средств. Разумеется, мы обязаны утвердить предлагаемую корректировку бюджета. Но вот вопрос - можно ли считать существенной экономией региональных средств сокращение субсидий нашему городу в сумме 3 миллиона 732 тысячи рублей? поделился заместитель председателя комиссии гордумы по бюджету и экономической политике Вячеслав Горячкин.

По словам депутата, его коллеги сегодня обсуждают вопрос об официальном обращении представительного органа власти Нижнего Тагила к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой восстановить субсидии на нужды учреждений образования в прежнем объеме.

Аналогичной точки зрения придерживается и руководство исполнительной власти города.

На подготовку и ремонт «пионерских», как прежде говорили, лагерей город планировал потратить 14 миллионов рублей собственных средств и еще столько же за счет областного бюджета. Кто принял решение о секвестре, можно только догадываться, и целесообразность этого решения мне также не вполне понятна. Почему непонятна? Я позвонил сегодня председателю комитета облдумы по во вопросам социальной политики Вячеславу Викторовичу Погудину (депутату, избранному от Нижнего Тагила). Он не в курсе дела, но пообещал оказать содействие. Как бы то ни было, город свою долю финансирования сокращать не планирует сообщил сегодня первый заместитель главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Стоит отметить, несколько ранее «Путинград» узнал о другом непопулярном решении областного центра - отмене предполагаемых в 2014 году объемов финансирования строительства детской многопрофильной больницы в сумме 4 миллиарда рублей.

Значимый для города и окрестных поселений Горнозаводского округа детский центр начали возводить еще в 2006-м году, учитывая обещания регионального руководства оказать необходимую для этого финансовую помощь. Однако теперь уже бывшему губернатору области Эдуарду Росселю выбить деньги на продолжение строительства на условиях софинансирования с федеральным бюджетом так и не удалось. Сменивший его Александр Мишарин успел пообещать возобновить долгострой, но несколько позже - в 2013-м году. Не стал открещиваться от грандиозных планов своих предшественников и ныне действующий губернатор Евгений Куйвашев - при рассмотрении комплексной программы развития Нижнего Тагила фундаменту детской многопрофильной больницы были обещаны 4 миллиарда рублей.

Впрочем, теперь медицинский долгострой находится на балансе области, поэтому какие-либо претензии по поводу очередного срыва сроков ведения строительно-монтажных работ тагильчане формально предъявлять не вправе.

С другой стороны, строители могли бы обойтись меньшими средствами при том же качестве, к примеру, купить российский ламинат вместо итальянского. К сожалению, многим из них такое и в голову не придет, ведь в таком случае, они получат меньше прибыли. А вот о детях, которые останутся без лагеря, большинство благополучно забывает.