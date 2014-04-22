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На Нижнем Тагиле опять экономят. Детские лагеря рискуют остаться без ремонта
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Нижнем Тагиле опять экономят. Детские лагеря рискуют остаться без ремонта

22 апреля 2014, 13:20ОбществоCorey
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