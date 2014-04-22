Неделя безопасности на предприятиях Евраза: для тагильчан проведут уроки безопасности

В 2014 году Евраз фокусирует внимание на пяти ключевых направлениях охраны труды: правилах работы с движущимся оборудованием, соблюдении инструкций при выполнении работы на высоте, безопасности при использовании подъемных кранов и мобильного оборудования, соблюдении регламента поведения в газоопасных местах, предотвращении обрушений горной массы в карьерах и падений предметов с высоты.

На площадках уральских предприятий Евраза – Нижнетагильском металлургическом комбинате и Качканарском ГОКе – пройдут тренинги по поведенческому аудиту безопасности (ПАБ) для специалистов по охране труда, руководителей подразделений, сотрудников дирекции по персоналу. В дальнейшем ПАБ будет внедряться на всех предприятиях компании в России и за рубежом. Цель системы поведенческого аудита безопасности – выявить и предупредить опасные действия металлургов и горняков на производстве и изменить отношение работников к безопасности.

Особое внимание будет обращено на деятельность подрядных организаций. Их работникам расскажут о Кардинальных требованиях безопасности и Политике в области охраны труда, действующих для всех предприятий Евраза, о необходимости работать безопасно, используя полный комплект средств индивидуальной защиты.

В рамках недели безопасности сотрудники Евраз НТМК и Евраз КГОКа проведут уроки безопасности в школах Нижнего Тагила, Качканара и Нижней Салды. Старшеклассников познакомят с опасностями, с которыми можно столкнуться на территории муниципалитетов, расскажут, как их избежать, ответят на вопросы. Кроме того, в каждом образовательном учреждении состоятся викторины по безопасности, победители которых получат призы от Евраза.

Предупреждению и профилактике аварий и несчастных случаев на предприятиях Евраза уделяется первостепенное значение. В каждом подразделении комбината действуют специалисты и уполномоченные по охране труда. На Евраз НТМК и Евраз КГОКе организованы предсменные медицинские осмотры персонала, каждому работнику гарантирована оперативная и квалифицированная врачебная помощь. На предприятиях действуют программы корпоративного добровольного медицинского страхования. Около 40% страхового взноса по программе корпоративного ДМС за работника оплачивает Евраз. Металлурги и горняки бесплатно прививаются от гриппа, клещевого энцефалита и других опасных инфекционных заболеваний. В 2013 году на реализацию мероприятий по безопасности труда на Евраз НТМК и Евраз КГОКе было направлено порядка 800 млн рублей.

Всемирный день охраны труда отмечается 28 апреля более чем в 100 странах мира. В России в этот день пройдут многочисленные мероприятия, направленные на решение важнейших проблем в области охраны труда. Как отмечают в министерстве здравоохранения и социального развития РФ, в последние годы эти акции вызывают интерес и поддержку со стороны промышленных предприятий России.