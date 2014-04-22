Нижний Тагил обеспечен качественным бетоном от итальянского производителя (ФОТО)

Это уже второй завод ООО «УБТ-Сервис». В прошлом году был запущен итальянский асфальтный завод, который в течение сезона отработал на полную мощность и ни разу не подвел владельцев. Бетонный завод Piccini тоже отвечает самым последним требованиям. Он был установлен в рекордные сроки – один месяц. За этот период была сделана проектная документация и произведен монтаж. Сегодня он готов выйти на производственные мощности.

Производство бетона экологически чистое, в работе практически полностью исключен человеческий фактор. Завод полностью компьютеризирован, его обслуживают один оператор и один водитель погрузчика, который обеспечивает подачу материалов.

Фотографии пресс-службы УВЗ

Производственный процесс очень простой и быстрый. На пульте управления оператором задается состав бетонной смеси, в которую входит щебень, песок, цемент, вода и соответствующие добавки. Процесс приготовления бетона – автоматический. В работе три бункера – с первого подается песок, со второго и третьего – щебень. Всё это набирается в контейнер и подается на бетоносмеситель. Цемент с силосов также попадает на бетоносмеситель. Там происходит смешивание, и смесь выходит в миксер. Затем выгружается в автобетоносмеситель уже заданного состава и подвижности. Весь цикл – 1 замес (кубический метр) – занимает около минуты.

Завод Piccini может выдать бетон любой марки: для дорожного строительства определенного состава, низкомарочный для фундамента, высокомарочный для ответственных конструкций.

Фотографии пресс-службы УВЗ

Уже сегодня бетон, производимый на заводе Piccini, планируется использовать в первую очередь на двух крупнейших объектах Нижнего Тагила – в строительстве современного отеля Park Inn by Redisson и бизнес-центра, а также на строительных работах Уралвагонзавода. Готовятся также графики поставки смеси и для других строек города. Кстати, ЗАО «УБТ-УВЗ» приобрело четыре специализированные машины для доставки бетона к месту назначения.

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