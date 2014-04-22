Расширение проезжей части и реконструкция привокзальной площади: в Нижнем Тагиле обсудили развитие города
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов обсудил сегодня с членами градостроительного совета концепцию развития центральной части города, а также названия новых улиц, которые появятся при застройке микрорайонов «Муринские пруды» и «Александровский-1».
Директор МАУ «Мастерская генерального плана» Татьяна Грядова представила один из вариантов развития территории, ограниченной улицами Кушвинская, Кулибина, Садовая, Товарный двор и проспектом Ленина. Конструктивные решения направлены на увеличение проезжей части улицы Садовой, организацию удобных остановочных комплексов, а также усовершенствование дорожных развязок и организации парковочных мест.
Особый акцент был сделан на реконструкции привокзальной площади. Она предполагает перепланировку территории, перенос трамвайных путей и конечной остановки маршрутного транспорта, организацию трех парковок для частных машин и подземный переход, который пройдет от здания железнодорожного вокзала до гостиницы «Тагил».
Глава города предложил взять представленный план развития за основу и рассчитать стоимость проектно-сметной документации с подземным переходом и без него, чтобы определиться с дальнейшими шагами по развитию этой территории.
По теме присвоения названий новым улицам градостроительный совет выразил единодушие: это важный вопрос, который требует коллегиального решения. Глава города предложил управлению архитектуры и градостроительства дать свои варианты названий новых улиц, а депутатам городской Думы создать комиссию и разработать положение, регламентирующее этот порядок.
© TagilCity.ru по информации пресс-службы Администрации города