Расширение проезжей части и реконструкция привокзальной площади: в Нижнем Тагиле обсудили развитие города

Директор МАУ «Мастерская генерального плана» Татьяна Грядова представила один из вариантов развития территории, ограниченной улицами Кушвинская, Кулибина, Садовая, Товарный двор и проспектом Ленина. Конструктивные решения направлены на увеличение проезжей части улицы Садовой, организацию удобных остановочных комплексов, а также усовершенствование дорожных развязок и организации парковочных мест.

Особый акцент был сделан на реконструкции привокзальной площади. Она предполагает перепланировку территории, перенос трамвайных путей и конечной остановки маршрутного транспорта, организацию трех парковок для частных машин и подземный переход, который пройдет от здания железнодорожного вокзала до гостиницы «Тагил».

Глава города предложил взять представленный план развития за основу и рассчитать стоимость проектно-сметной документации с подземным переходом и без него, чтобы определиться с дальнейшими шагами по развитию этой территории.

По теме присвоения названий новым улицам градостроительный совет выразил единодушие: это важный вопрос, который требует коллегиального решения. Глава города предложил управлению архитектуры и градостроительства дать свои варианты названий новых улиц, а депутатам городской Думы создать комиссию и разработать положение, регламентирующее этот порядок.