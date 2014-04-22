Славдом стал официальным дилером KING Klinker
Радостная новость для клиентов и партнеров Славдом – компания стала официальным представителем польской компании KING Klinker.
Радостная новость для клиентов и партнеров Славдом – компания стала официальным представителем польской компании KING Klinker. Это восточноевропейский производитель качественной клинкерной керамики.
Вся продукция этой компании изготавливается из натурального сырья и добавок. Главным компонентом качественного клинкера KING Klinker является специально добываемая глина, которая проходит обжиг при температуре свыше одной тысячи градусов Цельсия. В результате передового подхода к производству и инновационным решениям, получается высококачественная клинкерная продукция с отличными техническими характеристиками. Она хорошо переносит непогоду, механическое воздействие, перепады температуры, воздействие воды и ультрафиолета.
Компания Славдом предлагает не отдельную продукцию, а комплексные решения для строительства лестниц и фасадов
• Клинкерную фасадную плитку
• Клинкерные элементы для забора
• Клинкерные ступени и плитку
Если у вас возникли вопросы по качеству и техническим характеристикам продукции KING Klinker обращайтесь в отдел продаж компании Славдом.