Стеллажи металлические SB

Существует большое количество разновидностей стеллажей. Некоторые из них установлены на специальные передвижные платформы. При помощи приводы их перемещают по специальным путям. При помощи консольных стеллажей можно хранить громоздкие или длинномерные вещи. Консольные в основном состоят из вертикальных стоек и горизонтальных консолей. Каковы преимущества таких конструкций? Во-первых, на складах и в торговых помещениях такие приспособления существенно экономят площадь. Далее, стеллажи металлические весьма удобны в применении. Продукция, хранящаяся на его полках, всегда находится под рукой. Кроме всего прочего, стеллажи дают возможность упорядочить продукцию по категориям, разложив ее по полочкам, что позволит быстро найти именно то, что нужно. В торговых точках такие конструкции, помимо прочего, нередко выполняют функцию витрин. Именно поэтому они должны иметь привлекательный внешний вид. Кроме того, они должны отличаться хорошей несущей способностью. Нужно отметить, что конструкции, имеющие полимерное покрытие, не подходят для складских помещений. Для них лучше использовать конструкции, имеющие оцинкованное покрытие.