Стеллажи металлические SB
Стеллажи часто используются как складское оборудование для хранения продукции. Кроме того, их применяют на автосервисах, в архивах, в торговых и многих других помещениях.
Существует большое количество разновидностей стеллажей. Некоторые из них установлены на специальные передвижные платформы. При помощи приводы их перемещают по специальным путям. При помощи консольных стеллажей можно хранить громоздкие или длинномерные вещи. Консольные в основном состоят из вертикальных стоек и горизонтальных консолей. Каковы преимущества таких конструкций? Во-первых, на складах и в торговых помещениях такие приспособления существенно экономят площадь. Далее, стеллажи металлические весьма удобны в применении. Продукция, хранящаяся на его полках, всегда находится под рукой. Кроме всего прочего, стеллажи дают возможность упорядочить продукцию по категориям, разложив ее по полочкам, что позволит быстро найти именно то, что нужно. В торговых точках такие конструкции, помимо прочего, нередко выполняют функцию витрин. Именно поэтому они должны иметь привлекательный внешний вид. Кроме того, они должны отличаться хорошей несущей способностью. Нужно отметить, что конструкции, имеющие полимерное покрытие, не подходят для складских помещений. Для них лучше использовать конструкции, имеющие оцинкованное покрытие.
Стоит подробнее упомянуть о некоторых типах такой продукции. Если вы решили приобрести такую конструкцию, вам стоит обратить внимание на стеллажи металлические SB. Они отличаются прекрасным дизайном. Их сборка выполняется быстро и без применения болтов. Система хранения грузов у таких устройств универсальна. Способ крепления отдельных деталей таких стеллажей обеспечивает их устойчивость и прочность. Полки таких стеллажей металлические, прочные, или усиленные из листов фанеры толщиной до шести миллиметров. Каждая из этих полок может выдерживать нагрузку до ста килограмм, а сам стеллаж выдержит предметы массой до шестисот килограмм. Удачное месторасположение полок объясняется тем, что шаг перфорации оптимальный – 38 миллиметров. Конструкция стеллажей усилена при помощи подпяток.
Стеллаж Ст-1 представляет собой одну секцию с тремя полками, выполненными из прозрачного стекла, имеющими полированные кромки. Стенки представляют собой ламинированные плиты, украшенные декоративной окантовкой.
Ст-2 – это стеллажи, имеющие две секции, отличающиеся сборно-разборной конструкцией. Каждая из секций стеллажей комплектуется тремя полками.
Стеллажи Ст-3 оборудованы пятью полками из прозрачного стекла. Такие стеллажи имеют регулируемые опоры, их конструкция сборно-разборная.
Стеллаж Ст-4 прекрасно подойдет для офиса или дома. Оснащен пятью полками. Каркас металлический, окрашенный. Опоры регулируемые, конструкция сборно-разборная.
Источник: офисная мебель Офф-Мебель - продажа металлических стеллажей.