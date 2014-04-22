«TagilCity.ru, с Днем Рождения!» - вкусные подарки для победителей фотоконкурса (ФОТО)

В праздничный месяц принято дарить подарки своим друзьям, именно поэтому мы организовали фотоконкурс. Для тех, кто не участвовал, напомним – тагильчанам необходимо было опубликовать фото с празднования Дня рождения. На снимке вы, ваши родители, ваши дети – не имеет значения. Главное, чтобы изображение излучало радость и счастье!

Вчерашним днем в редакцию TagilCity.ru приходили победители праздничного состязания. Все они были очень обрадованы сладкими призами – именными тортами от городского портала TagilCity.ru. От Дарьи, Евгении, Ирины и папы Валерии в наш адрес звучали пожелания дальнейшего процветании и успехов. Фотоконкурс – это одно из самых увлекательных мероприятий на нашем портале, говорили посетители.

Спасибо вам, нашим пользователям, за доброжелательность, отзывчивость и положительные эмоции, с которыми вы приходите к нам в гости!

Знакомьтесь, наши победители:

Слева направо: папа Валерии, Дарья, Ирина и Мария