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Ехать на дачи пока рано: отдел гражданской защиты населения предупреждает тагильчан, что весеннее половодье еще бушует
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ехать на дачи пока рано: отдел гражданской защиты населения предупреждает тагильчан, что весеннее половодье еще бушует

22 апреля 2016, 15:35ОбществоТимофей Данилов
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