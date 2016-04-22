Ехать на дачи пока рано: отдел гражданской защиты населения предупреждает тагильчан, что весеннее половодье еще бушует

Специалисты отдела гражданской защиты населения администрации города сообщают, что на территории Нижнего Тагила и пригорода сохраняется сложная ситуация по пропуску весеннего паводка.

В связи с этим, тагильчанам рекомендуется воздержаться от выездов на свои огороды. В случае ухудшения обстановки сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Тел.: 112, 25-78-83, 25-78-92.

Также можно обращаться в поисково-спасательную службу по телефону: 41-76-77.

Напоминаем, несколько дней назад вода затопила улицу Серова. Мэрия была вынуждена перекрыть автомобильное движение почти на двое суток. А вчера региональный премьер Денис Паслер пообещал, что всем свердловчанам, которые пострадали от паводка, область выплатит компенсации.