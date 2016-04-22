Ехать на дачи пока рано: отдел гражданской защиты населения предупреждает тагильчан, что весеннее половодье еще бушует
Большая вода отступает, но нужно еще потерпеть.
Специалисты отдела гражданской защиты населения администрации города сообщают, что на территории Нижнего Тагила и пригорода сохраняется сложная ситуация по пропуску весеннего паводка.
В связи с этим, тагильчанам рекомендуется воздержаться от выездов на свои огороды. В случае ухудшения обстановки сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Тел.: 112, 25-78-83, 25-78-92.
Также можно обращаться в поисково-спасательную службу по телефону: 41-76-77.
Напоминаем, несколько дней назад вода затопила улицу Серова. Мэрия была вынуждена перекрыть автомобильное движение почти на двое суток. А вчера региональный премьер Денис Паслер пообещал, что всем свердловчанам, которые пострадали от паводка, область выплатит компенсации.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru