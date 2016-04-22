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ЕВРАЗ опроверг информацию о забастовке рабочих на Качканарском ГОКе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ЕВРАЗ опроверг информацию о забастовке рабочих на Качканарском ГОКе

22 апреля 2016, 16:55ОбществоДенис Таратонов
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