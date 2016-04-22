ЕВРАЗ опроверг информацию о забастовке рабочих на Качканарском ГОКе
22 апреля 2016, 16:55ОбществоДенис Таратонов
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В СМИ стала распространяться информация о забастовке на Качканарском ГОКе. Якобы рабочие недовольны взятым руководством курсом на снижение зарплат. В пресс-службе ЕВРАЗа редакции TaglCity.ru информацию о забастовке опровергли.
Сюжеты: Нижний Тагил
Это недостоверная информация. Забастовки на Качканарском ГОКе нет. Это не соответствует действительности, КГОК работает в штатном режиме сообщили журналисту TagilCity.ru в пресс-службе ЕВРАЗа.
Ранее в СМИ появилась информация, что из-за забастовки возможна остановка Качканарского ГОКа, что негативно повлияет на работу НТМК в Нижнем Тагиле. Управляющий директор КГОКа Владислав Жуков назвал эту информацию «спекулятивным домыслом», пущенным с политической целью.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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