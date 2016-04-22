«Нижний Тагил: перезагрузка»: сегодня в городе стартует урбанистический форум

До конца этой недели эксперты со всей страны будут рассказывать тагильским чиновникам, бизнесменам и общественникам о том, как улучшить имидж нашего города и превратить его во вторую столицу области.

Серию мастер-классов проведет социальный инженер и руководитель Центра Прикладной Урбанистики Святослав Мурунов. Специалист объехал несколько сотен городов, создавая модель развития постсоветских территорий, а также карту городских сообществ.

Инициатором такого форума выступил член городской Общественной палаты Андрей Батурин. По его убеждению, городская среда во многом определяет счастье каждого человека.

На встрече примут участие несколько сотен человек. Стоит добавить, что любой тагильчанин может присоединиться к семинарам во все дни работы форума.