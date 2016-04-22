Сеть АЗС «Газпромнефть» объявила планы по спонсорству Чемпионата мира по хоккею – 2016

80-й юбилейный Чемпионат мира по хоккею с шайбой в России пройдёт в партнерстве с брендом топлива G-Drive сети АЗС «Газпромнефть». Первенство стартует 6 мая в Москве, в нем примут участие 16 сильнейших сборных планеты.

На территории фан-зоны Ледового дворца в Москве будет представлен стенд автоспортивного проекта «Газпром нефти» - команды G-Drive Racing, Чемпионов мира по гонкам на выносливость FIAWECв классе LMP2 в 2015 году. Гости смогут увидеть болид гоночной команды, выступающей в Чемпионате при поддержке топлива G-Drive, а также принять участие в интерактивной программе.

Клиенты АЗС «Газпромнефть», заправляющиеся топливом G-Drive, получат уникальную возможность побывать на самых зрелищных матчах национальных команд. С 1 по 25 апреля на станциях сети в России проводится акция «Болеем за наших» с розыгрышем билетов на игры Чемпионата.

Справка:

G-Drive – топливо нового поколения, которое реализуется на автозаправочных станциях сети «Газпромнефть». Среди основных преимуществ премиального топлива, содержащего активный комплекс присадок, – увеличение мощности двигателя до 12%, улучшение динамики разгона автомобиля до 1,8 секунд, а также профессиональная защита топливной системы двигателя.