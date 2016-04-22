Свердловская область возглавила рейтинг социальной напряженности: хуже только в Приволжье
По результатам федеральных исследований, Средний Урал вошел в число лидирующих регионов России по социально-экономической напряженности. Именно в Свердловской области чаще всего происходили трудовые конфликты и споры на предприятиях. Исследования проводил Центр экономических и политических реформ.
В антирейтинге Свердловская область заняла «почетное» второе место. Трудовые споры за первый квартал 2016-го года были зафиксированы в Екатеринбурге, Качканаре, Артемовском, Новоуральске и Нижнем Тагиле. В частности, на предприятиях в этих городах рабочим задерживают зарплаты, происходят массовые увольнения и переходы на неполный рабочий день.
В подтверждение этих неутешительных данных: из-за спада производства, 900 горняков с ВГОКа с 30 мая будут работать по сокращенной рабочей неделе. Аналогичные изменения происходят и на «Уралхимпласте».
В нынешних экономических и социальных условиях в области растет безработица, а значит, снижается уровень жизни и доходы свердловчан. Результат: массовые протесты жителей и напряженность в обществе.
Лидером рейтинга возглавила Самарская область. А замыкает тройку «победителей» столица России.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru