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Свердловская область возглавила рейтинг социальной напряженности: хуже только в Приволжье
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловская область возглавила рейтинг социальной напряженности: хуже только в Приволжье

22 апреля 2016, 10:05ОбществоТимофей Данилов
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