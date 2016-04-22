Свердловская область возглавила рейтинг социальной напряженности: хуже только в Приволжье

В антирейтинге Свердловская область заняла «почетное» второе место. Трудовые споры за первый квартал 2016-го года были зафиксированы в Екатеринбурге, Качканаре, Артемовском, Новоуральске и Нижнем Тагиле. В частности, на предприятиях в этих городах рабочим задерживают зарплаты, происходят массовые увольнения и переходы на неполный рабочий день.