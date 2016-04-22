В Нижнем Тагиле к воспитанникам детского дома приехали «Ангельские псы» (ФОТО)

Сначала прошло показательное выступление четвероногих. Для малышей это было в новинку, поэтому они с интересом наблюдали за всем, что делают собаки.

Потом воспитанники детского дома сами принимали участие в тренировке собак. Например, выполняли упражнения, в которых нужно перешагивать или пройти «змейкой» через животных.

В завершение встречи дети смогли пообщаться с каждым мохнатым гостем, покормить его и погулять по залу.

Сами кинологи утверждают, что дрессировке поддается почти любая собака. Наверняка, после показательных выступлений и общения с животными многие ребята загорелись желанием завести в будущем мохнатого друга.