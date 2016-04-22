В Нижнем Тагиле специалисты должны ежемесячно отлавливать и отправлять в Артёмовский 200 бродячих собак

В марте «Службой заказчика городского хозяйства» был проведён конкурс на отлов 600 собак. Подрядчика удалось найти не сразу. Однако уже 31 марта был заключён контракт с победителем аукционных торгов – компанией «Универсалремонт» из города Артемовский. Сумма, которую должен получить подрядчик за выполнение работ - 2867747,84 рублей.

Данный контракт действует в течение 3 месяцев с обязательным условием передержки отловленных безнадзорных животных в течение 6 месяцев. Пункт передержки находится в г. Артёмовский, что не противоречит выполнению мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных. Исполнитель обязан ежемесячно предоставлять заказчику отчёт о деятельности организации, в том числе: журнал учёта поступивших животных, операционный журнал, отчёт о месте отлова, количестве утилизированных трупов животных, отчёт о деятельности пункта передержки. Контроль за выполнением санитарных, гигиенических и ветеринарных мероприятий осуществляют государственные органы ветеринарного контроля сообщили журналисту TagilCity.ru в управлении городским хозяйством Администрации Нижнего Тагила.

Таким образом, если контракт рассчитан на три месяца, условно, компания-подрядчик должна отлавливать 200 бродячих собак ежемесячно.

В прошлом году Администрация Нижнего Тагила уже заключала с «Универсалремонт» контракт на 390 тысяч рублей по отлову бродячих собак. Компания не предоставила сертификат, подтверждающий качество оказываемых услуг, потому контракт с ней был расторгнут.

В прошлом году у компании не было оборудования для гуманного отлова бродячих животных и помещения, в котором она смогла бы организовать пункт передержки. Не уверена, что в этом году необходимые условия были созданы прокомментировала для TagilCity.ru зоозащитница Наталья Козловская, организатор сообщества помощи бездомным животным «Котопёс».

Справится ли на этот раз подрядчик с обязанностями, которые возложил на него город, читайте позднее на страницах TagilCity.ru.