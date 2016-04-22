В Нижнем Тагиле строители подготавливают вагонскую Площадь Славы ко Дню Победы (ФОТО)
В редакцию TagilCity.ru обратился читатель с Вагонки. Он заметил, что ремонтируются монументы, посвящённые героям войны.
А ведь скоро День Победы. Успеют ли написал тагильчанин, дополнив своё сообщение фотографиями с места работ.
На фотографиях видна отколовшаяся плитка, строительный мусор рядом с монументами.
Фото: Сергей Суровцев
Чтобы выяснить, что происходит на Площади Славы, журналисты TagilCity.ru обратились в Администрацию Нижнего Тагила:
Работы действительно ведутся. Ранее там, как и в Театральном сквере, отваливалась плитка. К девятому мая невозможно оставлять в таком состоянии прокомментировали журналистам TagilCity.ru в пресс-службе Администрации Нижнего Тагила.
Таким образом, на Площади Славы ведётся ремонт монументов, а точнее устранение дефектов, допущенных при реконструкции Площади Славы.
TagilCity.ru напоминает о том, что Площадь Славы на Вагонке полностью преобразилась в 2014 году. Летом того года на площади был запущен фонтан. Сейчас Площади Славы возвращается вид, задуманный при реконструкции.
© Эрик Х., TagilCity.ru