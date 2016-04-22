Все многообразие шаров для моделирования на сайте «Воздушные шары»

Шарики широко используются для декорирования банкетных залов, создания фигур на детских и взрослых праздниках, проведения фокусов, а также в качестве промо-материалов на различных презентациях. Среди всего ассортимента этого типа особенно выделяются шары для моделирования, которые имеют вытянутую форму.

Сфера применения

Данный вид шаров используется для создания различных декоративных фигур. Это могут быть украшения для оформления зала, подарочные конструкции, инсталляции для проведения презентаций, промо-акций.

Отдельно стоит сказать об использовании шаров для моделирования аниматорами. Как правило, их закупается большое количество разных размеров и цветов. Аниматоры создают из них фигурки животных, цветов, различных орудий. Данный вид развлечений особенно популярен при проведении детских праздников. Такие фигуры не только украсят его, но и станут памятным подарком для именинника и его гостей.

Виды шаров

Изделия этого типа различают по размерам и цветам. Все шары для моделирования можно разделить на 2 большие группы:

260 и 270 мм.

160 мм.

Также шары делят по толщине. Чем уже изделие, тем сложней фигуры можно создавать.

По цветам различают:

Металлик;

Перламутр;

Пастель;

Декоратор.

Расцветки «металлик» и «перламутр», как правило, не яркие. Шары непрозрачные, имеют характерный отлив. Чаще всего они белого, серебристого или золотистого цветов. Используются для оформления банкетных залов, а также на открытии компаний для декорирования входной группы.

В компании «Воздушные шары» (Екатеринбург) представлены изделия цвета пастель. Они отличаются плотностью, матовостью и неярким окрасом. Такие шары для моделирования непрозрачные. Для детских праздников чаще всего используется продукция линейки «Декор». Она характеризуется яркостью, широким выбором цветовых решений.

Как заказать

Компания «Воздушные шары» реализует продукцию оптом и в розницу на самых выгодных условиях. Цена зависит от количества упаковок в партии. Как правило, для декорирования помещений используются шары для моделирования одной цветовой гаммы. Их требуется большое количество. В этом случае выгоднее заказать сразу партию.