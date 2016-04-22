За два года работы в Нижнем Тагиле система «Безопасный город» помогла в раскрытии 78 преступлений и розыске 245 водителей, покинувших место ДТП (ФОТО)

Специфика Нижнего Тагила заставила нас принять нестандартные меры к обеспечению общественного порядка. Поэтому в свое время я вышел с инициативой о введении в нашем городе системы «Безопасный город».

C помощью этой системы раскрыто много преступлений, например, поимка мошенников, которые завозили в Нижний Тагил поддельные пятитысячные купюры. Из последних — раскрытие кражи кошелька у пенсионерки. С помощью системы «Безопасный город» установили, кто крутился возле бабушки на остановочном комплексе. Были задержаны три человека. Двое только недавно освободились. Кроме того, недавно удалось раскрыть кражу автомобиля, оставленного без присмотра у дома. Машина возвращена владельцу.

Основное предназначение системы — чтобы люди меньше совершали преступлений и правонарушений, а не чтобы выписать больше штрафов. Сейчас идет достаточно серьезное снижение уровня преступности. Горожане стали вести себя намного более сдержанно, -- рассказал Ибрагим Абдулкадыров собравшимся журналистам и журналисту TagilCity.ru.

В рамках первого этапа было установлено 352 видеокамеры. Видеокамеры установлены в местах массового пребывания и отдыха горожан, а также на наиболее оживленных транспортных магистралях города.

Сейчас, в соответствии с концепцией развития, проходит опытную эксплуатацию второй этап развития системы «Безопасный город». Уже добавлено 78 камер. Таким образом, на сегодня смонтировано 430 видеокамер. Более 50 камер — управляемые. Есть камеры в некоторых детских садах и школах. К концу третьего этапа количество камер планируется довести до 600. Будет уделено внимание Пригородному району.

Камеры второго этапа, помимо всего прочего, охватили территорию железнодорожного и автомобильного вокзалов. На втором этапе широко используется система видеоаналитики, которая реагирует на такие явления, как: бегущий человек, фиксация номеров автомобилей, оставленный бесхозный предмет. Сейчас второй этап проходит опытную эксплуатацию. Полицейские тестируют его работу и вносят предложения по улучшению.

Важной частью системы являются рубежи автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Всего их в городе насчитывается 20 единиц. 8 ориентированы на фиксацию нарушений скоростного режима, 12 — на нарушения, связанные с проездом на запрещающий сигнал светофора и неостановкой перед стоп-линией. Получаемая с них информация хранится не менее 180 дней.

Журналистам продемонстрировали работу комплекса, измеряющего и фиксирующего в реальном времени превышение скоростного режима.

Это дисциплинирует водителей. Мы наблюдаем уменьшение аварийности на дорогах Нижнего Тагила сказал исполняющий обязанности начальника отдела информационных технологий Божко Александр Васильевич.

«Безопасный город» помог раскрыть 78 преступлений в Нижнем Тагиле и предоставил 215 оперативно значимых сведений. Кроме того, было найдено 6 угнанных машин и разыскано 245 водителей, скрывшихся с места ДТП.