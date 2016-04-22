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За два года работы в Нижнем Тагиле система «Безопасный город» помогла в раскрытии 78 преступлений и розыске 245 водителей, покинувших место ДТП (ФОТО)
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За два года работы в Нижнем Тагиле система «Безопасный город» помогла в раскрытии 78 преступлений и розыске 245 водителей, покинувших место ДТП (ФОТО)

22 апреля 2016, 13:30ОбществоДенис Таратонов
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