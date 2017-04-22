Более 15 000 должников из Свердловской области ограничили выезд из России
22 апреля 2017, 09:35Общество
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20 миллиардов рублей составляет задолженность жителей Среднего Урала в настоящее время, по данным УФССП Свердловской области.
Перед майскими праздниками служба судебных приставов запретила вылет за территорию РФ 15 тысячам уральцев по причине имеющегося долга, сообщает «Правда жизни».
Большая часть из невыездных – 3 443 человека – это неплательщики алиментов. Штрафы по уголовным делам не оплатили 2 000 уральцев. Дорожные штрафы ГИБДД проигнорировали 1 164 автомобилиста, а 963 человека имеют долги по услугам ЖКХ. Задолженности более одного миллиона рублей имеют 2 714 жителя Свердловской области.
Узнав о введении ограничений перед предстоящими праздниками лишь 700 человек погасили свои задолженности. Проверить себя, входите ли вы в список таких должников, можно на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов Свердловской области.
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