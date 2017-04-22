Будущим педагогам в Центральной городской библиотеке рассказали о волонтерских движениях Нижнего Тагила

Так, будущим педагогам рассказали о проекте «Опиши мне», который позволяет сделать жизнь незрячих людей более полноценной. Работники библиотеки подготавливают тифлокомментарии и словесные описания, чтобы незрячие смогли более полно ощутить окружающий мир.