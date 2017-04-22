Будущим педагогам в Центральной городской библиотеке рассказали о волонтерских движениях Нижнего Тагила
22 апреля 2017, 12:30Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле в Центральной городской библиотеке собрались студенты первых курсов Нижнетагильского государственного социально-педагогического института, чтобы поговорить о волонтерстве.
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, будущим педагогам рассказали о проекте «Опиши мне», который позволяет сделать жизнь незрячих людей более полноценной. Работники библиотеки подготавливают тифлокомментарии и словесные описания, чтобы незрячие смогли более полно ощутить окружающий мир.
Студенты попробовали самостоятельно изготовить рукодельные тактильные книги для малышей, а потом завязали глаза и попытались понять, какой должна быть книжка для слепого ребенка, сообщается на сайте городской библиотеки.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей