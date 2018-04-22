Чемпионат по снайпингу пройдет на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле

21 апреля на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле начались соревнования по стрельбе «Евроазиатский чемпионат по снайпингу - 2018».
В соревнования примут участие 70 стрелков из разных городов России.
Максимальной дистанцией стрельбы будет 2000 метров. Условия для такой дальности есть только на тагильском полигоне. Также для стрелков разработаны уникальные упражнения, такие как - стрельба с поверхности работающего танка, водные мишени, взрывные мишени и полоса препятствия.
В соревнованиях примут участие представители российских производителей оружия «IWT», «ORSIS», «Lobaev Arms», пишет «Тагильский Рабочий».