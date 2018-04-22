Официальное сообщество учителей появилось в «Одноклассниках»

Сообщество создано Министерством образования и науки РФ. Группа называется «Мы учителя!», и она объединит российских учителей.

В сообществе будут определяться новости сферы образования, а также материалы для повышения квалификации учителей. Будут проводиться онлайн-лекции, проводиться консультации по работе с детьми от психологов.

Подписчики группы «Мы учителя!» получат доступ к материалам «Российской электронной школы» - интерактивным урокам, подготовленным российскими педагогами. Учителям предложат вступить в группу с помощью средств таргетинга в «Одноклассниках».

Мы рады, что технологии социальной сети и наше сотрудничество с Министерством образования и науки позволяют предложить пользователям собраться вместе с коллегами на одной площадке и обменяться опытом сообщил руководитель социальной сети «Одноклассники» Антон Федчин.