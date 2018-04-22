Участники громкого процесса из Нижнего Тагила усмотрели давление на присяжных

Житель Нижнего Тагила Сергей Бычков не может реализовать свое право подсудимого на народный приговор в суде присяжных. В судебном процессе по делу об убийстве 20-летней давности судья, по мнению участников процесса, оказывает давление на присяжных.

Напомним, Сергей Бычков обвиняется в соучастии в убийстве криминального авторитета Владимира Машинского, которое случилось почти 20 лет назад. 27 ноября 2017 года Сергей был освобожден из СИЗО в Екатеринбурге после почти двух лет заключения по обвинению, которое адвокаты считают сфабрикованным.

Вы просто вдумайтесь - мне вменяют соучастие в убийстве Машинского 20-летней давности, в обвинительном заключении дословно написано: выстрел произведен неустановленным лицом из неустановленного оружия! Если бы это происходило не со мной, никогда бы не поверил в такое, -- возмущается Сергей Бычков.

После того, как простой водитель «Уралвагонзавода» безуспешно пытался доказать свою невиновность следствию, он решил воспользоваться правом на на суд присяжных.

Опасаясь, что угроза следователя про суд, который всегда сделает то, что нужно СК, я понимал, что единственным шансом на спасение будет возможность воспользоваться правом на суд присяжных - высшую инстанцию правосудия. Я до сих пор верю, что мои земляки разберутся по справедливости и увидят все своими глазами, -- рассказывает Сергей.

Однако, по словам обвиняемого, с самого начала судебного процесса судья Свердловского областного суда Денис Меледин пытался заставить его отказаться от защиты без согласования с гособвинителем порядок предоставления доказательств.

С самого начала судебного процесса судья Меледин пытался заставить меня отказаться от моих защитников. Прямо на заседании в их присутствии назначил мне адвоката, который, по его мнению, должен меня защищать. Каждое слово защитников о моей невиновности обрывалось, факты подтверждающие мою невиновность, оказывается, запрещено знать присяжным.



Мягкий и учтивый в присутствии присяжных, судья демонстрировал свое истинное лицо, как только присяжные удалялись в совещательную комнату. Из его поведения и слов я понял одно - в этом процессе мы будем доказывать только виновность, -- рассказал о процессе Сергей.

По словам Сергея Бычкова, судья вызвал в первую очередь для опроса свидетелей, которые ранее «помогали» следствию.

Меледин самостоятельно определил порядок в котором прокурор должен представлять доказательства, без согласования с гособвинителем. Он вызвал тех свидетелей, которых посчитал нужным допросить первыми. Это были Кайль и Сидоров, которые уже ранее рассказывали следствию заученный текст. Позже я узнал, что эти 2 свидетеля приходят на помощь во всех уголовных делах, когда нужны доказательства, которых по факту нет. За приличную камеру с холодильником и телевизором они, видимо, готовы на все, -- пояснил тагильчанин.

Аппарат судьи Свердловского областного суда и ранее мог оказывать давление на присяжных. Присяжные заседатели рассказали об аналогичном процессе, проходившем с этим судьей издательству «Вечерние ведомости».





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Сергей Бычков просит вышестоящие инстанции рассмотреть заявление об отводе судьи Меледина.

Правозащитники тагильчанина выяснили, что все обвинения против мужчины основывались на показаниях ранее осужденного Романа Погудина, по делу которого Сергей проходил свидетелем и который позже признался в ложных показаниях против Бычкова.