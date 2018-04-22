Проезд в трамваях Нижнего Тагила подорожает с 1 июля (ВИДЕО)
22 апреля, 11:30Общество
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С 1 июля проезд в трамваях Нижнего Тагила подорожает на 1 рубль и составит 19 рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Также Нижнетагильская городская Дума утвердила скидку на проезд в трамваях для учеников школ и пенсионеров. Она составит 8 рублей. Проезд для льготников, соответственно, составит 11 рублей, сообщает «Тагил-ТВ».
Видео: Youtube
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