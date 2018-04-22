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Новости Нижнего Тагила

Школьники и ветераны провели субботник в сквере «Дружба» в Нижнем Тагиле

22 апреля 2018, 14:15Добавить новость
город,дети,Нижний Тагил,пенсионеры,школьники,Сквер дружба,субботник,уборка,ЮНТА

20 апреля в сквере «Дружба» в Нижнем Тагиле прошел субботник. Уборку провели школьники и пенсионеры.

В течение нескольких лет ветераны из организации «Дети войны» ухаживают за сквером. Пенсионеры регулярно проводят уборку и садят цветы весной.

В 2018 году к пожилым людям присоединились ученики школы №44. Отряд «Лига РШД – новое поколение» принял участие в субботнике.

Мероприятие прошло как часть экологического квеста «Во благо родного города», организованного ООД «ЮНТА», уточняет «Тагильский рабочий».

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