Школьники и ветераны провели субботник в сквере «Дружба» в Нижнем Тагиле

20 апреля в сквере «Дружба» в Нижнем Тагиле прошел субботник. Уборку провели школьники и пенсионеры.

В течение нескольких лет ветераны из организации «Дети войны» ухаживают за сквером. Пенсионеры регулярно проводят уборку и садят цветы весной.





В 2018 году к пожилым людям присоединились ученики школы №44. Отряд «Лига РШД – новое поколение» принял участие в субботнике.





Мероприятие прошло как часть экологического квеста «Во благо родного города», организованного ООД «ЮНТА», уточняет «Тагильский рабочий».