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Свердловские школьники представили свои изобретения на форуме «Семихатовские чтения»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловские школьники представили свои изобретения на форуме «Семихатовские чтения»

22 апреля, 10:30Общество
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