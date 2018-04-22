Свердловские школьники представили свои изобретения на форуме «Семихатовские чтения»

В конкурсе принимают участие школьники старше 12-ти лет. Всего на форуме подростками приготовлено 120 проектов в области естественных и гуманитарных наук. Например, такие как: действующий макет глубоководного исследовательского автономного дрона, автоматическая система стыковки космических аппаратов, малогабаритное транспортное средство для инвалидов с использованием комплектующих гироскутера. Создатели пять лучших проектов получат путевку на Байканур.

«Семихатовские чтения» - это один из элементов программы «Уральская инженерная школа», который был инициирован правительством Свердловской области для одарённых детей для их ранней профориентации. Форум позволяет юным изобретателям заявить о себе, а также предоставляет возможность им пообщаться с известными учеными и конструкторами.

По словам генерального директора НПО автоматики по кадровой и социальной политике Алексея Глазкова, проекты, которые потенциально могут стать рентабельными и конкурировать на рынке, будут усовершенствоваться и продвигаться. Кроме того, авторы лучших проектов получают дополнительные баллы на ЕГЭ и льготы при поступлении в ВУЗы на технические специальности, сообщает «Областная газета».