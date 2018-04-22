-3
Свердловская область
Нижний Тагил
-3
день: +8
вечер: +8
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.32 + 0.46
EUR 75.65 + 0.25
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Свердловские школьники представили свои изобретения на форуме «Семихатовские чтения»

22 апреля 2018, 10:30Добавить новость
Екатеринбург,молодежный форум,школьники,изобретения,техника,Байконур,конкурс
Свердловским школьникам предстоит защитить свои проекты по техническим изобретениям перед экспертами на молодежном форуме «Семихатовские чтения» в Екатеринбурге. В конкурсе принимают участие школьники старше 12-ти лет. Всего на форуме подростками приготовлено 120 проектов в области естественных и гуманитарных наук. Например, такие как: действующий макет глубоководного исследовательского автономного дрона, автоматическая система стыковки космических аппаратов, малогабаритное транспортное средство для инвалидов с использованием комплектующих гироскутера. Создатели пять лучших проектов получат путевку на Байканур.

«Семихатовские чтения» - это один из элементов программы «Уральская инженерная школа», который был инициирован правительством Свердловской области для одарённых детей для их ранней профориентации. Форум позволяет юным изобретателям заявить о себе, а также предоставляет возможность им пообщаться с известными учеными и конструкторами.

По словам генерального директора НПО автоматики по кадровой и социальной политике Алексея Глазкова, проекты, которые потенциально могут стать рентабельными и конкурировать на рынке, будут усовершенствоваться и продвигаться. Кроме того, авторы лучших проектов получают дополнительные баллы на ЕГЭ и льготы при поступлении в ВУЗы на технические специальности, сообщает «Областная газета».




© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Екатеринбурженка стала финалистом конкурса «Лидеры России» и получила новую должность
20 апреля, 09:00
1 0
50 миллионов в год будут выделять на ремонт тротуаров в Нижнем Тагиле до 2022 года
17 апреля, 18:55
4 0
Прокурорская проверка начата в школе №85 Екатеринбурга после заболевания детей
17 апреля, 14:35
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 84
Подписаться на новости