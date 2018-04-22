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Новости Нижнего Тагила

Увеличенный состав «Ласточки» из Нижнего Тагила будет курсировать в майские праздники

22 апреля 2018, 10:00Добавить новость
Екатеринбург,Нижний Тагил,увеличение состава поезда,ласточка,электропоезд,пассажиры,расписание,майские праздники
С 20 апреля по 14 мая электропоезд «Ласточка» из Нижнего Тагила до Екатеринбурга будет ходить сдвоенным составом. Как пишет ИА «Все новости», «Свердловская пригородная компания» увеличила состав «Ласточки» до 10 вагонов из-за большого потока пассажиров в майские праздники и выходные.

Увеличатся составы следующих поездов (время местное):

20, 28 апреля. 4, 11 мая №7067 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил. Отправление из Екатеринбурга в 17:25;
21, 23, 29 апреля. 5, 7, 12, 14 мая №7072 сообщением Кушва – Екатеринбург-Пассажирский с остановкой в Нижнем Тагиле в 07:36. (На участке Кушва – Нижний Тагил составность поезда останется 5 вагонов, от Нижнего Тагила до Екатеринбурга – 10 вагонов);

21, 22, 29 апреля, 5, 6, 12, 13 мая №7065 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил. Отправление из Екатеринбурга в 14:37;

22, 30 апреля, 6, 13 мая №7062 сообщением Нижний Тагил – Екатеринбург-Пассажирский. Отправление из Нижнего Тагила в 07:36;

22 апреля, 6, 13 мая №7066 сообщением Нижний Тагил – Екатеринбург-Пассажирский. Отправление из Нижнего Тагила в 17:00;

22 апреля, 6, 13 мая № 7079 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил – Кушва.
Отправление из Екатеринбурга в 19:03 (на участке Екатеринбург-Пассажирский –
Нижний Тагил).

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